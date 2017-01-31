Hastaneye Kamyonet Kasasında Götürüldü

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan genç bir kamyonetin kasasında hastaneye götürüldü.



Alınan bilgiye göre, Güliz Bilgiç Özyaşar idaresindeki 16 FCZ 91 plakalı otomobil, Karayolları mevkisinde 2 gencin bulunduğu plakasız motosikletle çarpıştı.



Kazada, yaralanan genç Anıl Efe T'ye (15), ilk müdahaleyi otomobil sürücüsü doktor Özyaşar yaptı. Ambulansların başka bir görevde bulunmaları nedeniyle olay yerinde 20 dakika bekleyen yaralı genç Anıl Efe T, hastaneden getirilen sedyeyle kamyonetin kasasına konuldu.



Yaralı genç, bu kamyonetle İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosikletteki diğer genç kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.