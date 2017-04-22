Hastaneye Giden Çocuklara 23 Nisan Hediyesi

Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel bir hastane tarafından hastaneye gelen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Medicana Konya Hastanesi de unutmadı. Hastaneye gelen tüm çocuklara balonlar ve rüzgar gülleri hediye edildi. Hastanenin çocuk servisi bölümünde yatan çocuklara da balon ve rüzgar gülleriyle odalarında oynayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hasta olsalar bile eğlenerek kutladı. - KONYA