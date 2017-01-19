Reflü Ameliyatı Sırasında Ölen Gencin Ailesi, Hastaneyi Suçladı

Sancaktepe'de özel bir hastanede girdiği reflü ameliyatının ardından hayatını kaybettiği belirtilen 23 yaşındaki Yasin Uslu, İstanbul'da toprağa verildi.

AİLE: HASTANENİN İHMALİ VAR

Pazartesi günü özel bir hastanede reflü ameliyatına giren 23 yaşındaki Yasin Uslu, dün sabah hayatını kaybetmişti. Yasin Uslu'nun ailesi hastaneyi ihmali olduğunu iddia etti. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından cenazesi alınan Yasin Uslu, bugün öğle saatlerinde Çekmeköy Çatalçeşme'deki Ubeydullah Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da katıldı. Ailenin üyeleri Yasin Uslu'nun tabutunun yanına gelerek gözyaşı döktü.



"ZORLA ÖLDÜRDÜLER BENİM YAVRUMU"

Oğlunun tabutuna sarılan acılı baba Yaşar Uslu, "Zorla öldürdüler benim yavrumu" diyerek gözyaşı döktü. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreni sırasında dua edilerek helallik alındı. Yasin Uslu'nun tabutu daha sonra omuzlarda cenaze aracına taşındı.



ANNE TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Cenaze aracı giderken anne Şehriye Uslu ise oğlunu bırakmak istemedi. Cenaze aracına konan tabuta sarılan anne Şehriye Uslu, gözyaşlarına boğuldu. Anne yakınları tarafından güçlükle teselli edildi. Yasin Uslu'nun cenazesi Çatalçeşme mezarlığında toprağa verildi.