Hastanenin Engellilere Uygunluğu İncelendi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin engellilere uygunluğu sağlık uzmanları ve engelli dernek başkanları ile engelliler tarafından incelendi.



Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinde görevli Sağlık Uzmanlarından Gözde Arslantaş ile Nuri Korkut, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Suat Çelik, Anadolu Engelliler Derneği Genel Başkanı Abidin Harputluoğlu, Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Başkanı Hikmet Yüksel, görme ve bedensel engellilerle birlikte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin engellilere uygunluğu incelendi. Hastanenin giriş kısmı, asansörleri, engelli lavaboları, kantin, merdivenler, acil servis gibi alanlar tek tek gezilerek engellilere uygunluğu incelendi. İncelemeler kapsamında engelli dernek başkanları engelliler için bazı eksikliklerin olduğunu belirtti. Tespit edilen eksikliklerin en kısa zaman da tamamlanacağı vurgulandı. Hastanenin engellilere uygunluk incelemesinde hastanenin birkaç küçük eksikliğinin dışında oldukça güzel olduğunu belirten Anadolu Engelliler Derneği Genel Başkanı Abidin Harputluoğlu: "Hem görme engellilerimiz için hem ortapedik engellilerimiz için, işitme engellilerimiz için diğer engelli gruplarını da katarsak bütün engellilere uyguın olarak yapılmıştır. Biz engellilerin erişe bilir olması yani rampa sisteminden tutunda, hissedilebilir yüzey olması, asansöre ulaşımın sağlanması bankoların engellilere uygun olması kayıt sisteminin alınması zaman. Hani bu özverili çalışılmış, yapılmış dilerim ki bütün kamu kurumlarımız da böyle olur" ifadelerini kullandı.



Daha sonra konuşan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Suat Çelik,"Nasıl bir fiziki mekan var onları görmek istediler. Ne tür zorluklarla karşılaştıklarını bize anlattılar. Hastanemizi gezdiler. Hem görme engelliler hem de ortapedik engelliler için her şeyimiz olumlu murtazam. Asansörlerimizden yürüme engelli yerlerini gelip gezip gördüler" dedi. - ADIYAMAN