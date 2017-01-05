Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren devlet hastanelerinin acil servislerinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'da birçok hastanedeki yoğunluk nedeniyle Acil Servis çalışanları hastalara yetişmekte zorluk çekti. Yoğunluğun soğuk havanın etkili olması nedeniyle yaşanan grip salgınlarından kaynaklandığı öğrenildi.
Hastanelerinin Acil Servislerinde Yoğunluk Yaşanıyor
Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAİstanbul'da akşam saatlerinden itibaren devlet hastanelerinin acil servislerinde yoğunluk yaşanıyor.
Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
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