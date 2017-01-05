Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA



İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren devlet hastanelerinin acil servislerinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'da birçok hastanedeki yoğunluk nedeniyle Acil Servis çalışanları hastalara yetişmekte zorluk çekti. Yoğunluğun soğuk havanın etkili olması nedeniyle yaşanan grip salgınlarından kaynaklandığı öğrenildi.



Görüntü dökümü:



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-Acil servis için sıra bekleyenler



-Hastalarını getirenler



-Çocuklarını getiren aileler



-Röportajlar



-Genel ve detaylar