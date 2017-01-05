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Hastanelerin Acil Servislerinde Yoğunluk Yaşandı

Hastanelerin Acil Servislerinde Yoğunluk Yaşandı

İSTANBUL'da akşam saatlerinden itibaren devlet hastanelerinin acil servislerinde yoğunluk yaşandı.

Hastanelerin Acil Servislerinde Yoğunluk Yaşandı

İSTANBUL'da akşam saatlerinden itibaren devlet hastanelerinin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. İstanbul'da birçok hastanedeki yoğunluk nedeniyle Acil Servis çalışanları hastalara yetişmekte zorluk çekti. Yoğunluğun soğuk havanın etkili olması nedeniyle yaşanan grip salgınlarından kaynaklandığı öğrenildi. - İstanbul

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