Hastaneler Bölgesinde Kaldırımlar Yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Hastaneler bölgesindeki caddelerin bozulan ve eskiyen kaldırımlarını yenilemek için çalışmalara başladı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bozulan ve eskiyen kaldırımları yenilemeye başladı. Yenişehir ilçesi Hastaneler Bölgesinde bulunan Dr. Yusuf Azizoğlu, Mimar Sinan, Dr. Şeref İnalgöz ve Prof. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi'nde kaldırım yapım işine başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, eskiyen kaldırım taşlarının tümünü iş makinalarıyla söküyor. Söküm çalışmalarının tamamlanması ardından Hastaneler Bölgesi ile Diyarbakır Adliyesi arasındaki dört caddenin kaldırımlarına 20 bin metrekare kaldırım taşı döşenecek. Kaldırımlarda engellilerin rahat yürüyebilmesi için hissedilebilir yüzeyli taşlar da kullanılacak.



Kaldırım yenileme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yıl içinde kent genelindeki bozulan ve eskiyen kaldırımların tümünü yenilemeyi hedefliyor. - DİYARBAKIR