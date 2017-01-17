Hastaneler Belirli Branşlarda Uzmanlaşacak'

HATİCE ŞENSES - Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Kamil Özdil, pek çok projeyi süreç içerinde hayata geçireceklerini belirterek, "Belirli hastanelere belirli branşlarda roller yükleyip, insan kaynakları ve teçhizat anlamında takviyede bulunarak nitelikli hizmetleri belirli hastanelerde yoğunlaştırmak, mevcut rutin hizmetleri de etkin şekilde sürdürmek için hızlıca düzenlemeler yapacağız." dedi.



Özdil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük genel sekreterliklerinden biri olan Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliğinde aynı zamanda pek çok alanda inovatif ve öncü çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.



Birlik bünyesinde üniversite, eğitim araştırma ve devlet hastanelerinin yanı sıra, diş sağlığına ilişkin hizmetlerin sunulduğu sağlık tesislerinin de bulunduğunu aktaran Özdil, bunların yanı sıra, ruh sağlığı ve bağımlılıklarla mücadele kapsamında da hizmet veren kuruluşların birliğe bağlı olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.



Özdil, birinci hedeflerinin, sürekli artan hasta sayısını ve bu yönde artan talepleri karşılayacak temel fonksiyonları eksiksiz yerine getirmek olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bununla birlikte her branş bazında çalışma yapmaktayız. Branşlar alanında birliğimiz bünyesindeki birtakım eksiklikleri gidermek için özellikle birliğimize yeni katılan Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki kurulu kapasiteyi de aktif hale getirmek istiyoruz. Sürekli göğüs hastalıkları konusundaki bir eksikliğimiz vardı. Bunun kurgusunu bu hastanemiz bünyesinde planladık. Hızlıca bunu hizmete alacağız. Çünkü bu anlamda Anadolu Yakası'ndaki hastalarımızı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirilmek zorunda kalıyorduk. İnşallah buna Sultan Abdülhamid bünyesinde bir alternatif oluşturuyoruz.



Yine mikro cerrahiyle ilgili ciddi bir sorunumuz vardı. Hastalarımızı bu anlamda başka hastanelere yönlendirilmek zorunda kalıyorduk. O hastaneler de ihtiyacı karşılamakta zorlanıyordu. Bununla ilgili bir düzenleme yaptık. Haydarpaşa Hastanemiz öncülüğünde, diğer hastanelerimizin güçlerini de birleştirerek, Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği ile görev paylaşımı yaptık."



"Hastane inşatları tamamlandığında yoğunluk paylaştırılacak"



Doç. Dr. Özdil, onkoloji hizmetleri anlamında da ciddi bir ilerleme kaydedeceklerini, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde radyasyon ve medikal onkoloji hizmetlerinin devreye alındığını, personel gücünün de arttırılacağını söyledi.



Ayrıca Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde radyasyon onkolojisine ilişkin sağlık hizmetlerinin kısa süre içerisinde verilmeye başlayacağını belirten Özdil, diğer kliniklerle ilgili Sağlık Bakanlığının desteğiyle yardımcı sağlık personelinin güçlendirilmesi için gayret ettiklerini söyledi.



Özdil, "Var olan kurulu kapasitemizi daha nitelikli ve daha hizmet verebilir hale getirmek için mevcut yoğun bakımlarımızı, palyatif bakım merkezlerimizi aktive edeceğiz. Bu konuda ciddi bir talep var. Hem bunun verimli kullanılmasını sağlamak hem birinci, ikinci, üçüncü düzey basamaklandırma çalışmalarını güçlendirmek, gerçekten ihtiyacı olan hastalarımızın yoğun bakıma yatışını sağlamak, diğer hastalarımızı da palyatif bakım merkezlerine yönlendirmek konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Süreci bu yönde yönetmek istiyoruz." diye konuştu.



Şu anda Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binasının yapımının devam ettiğini aktaran Özdil, hastanenin kaba inşaatının büyük ölçüde tamamlandığını, Sancaktepe'te de bölge ve çevresinin ihtiyaçlarını karşılayacak son teknolojiyle donatılan ve yapımı tamamlanan hastanenin kısa sürede hizmete başlayacağını ifade etti.



Yapımı süren sağlık tesislerinin inşaatlarının tamamlanmasıyla birliğe bağlı diğer hastanelerde oluşan hasta yoğunluğunun da azaltılabileceğine işaret eden Özdil, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sürekli Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirmek zorunda kaldığımız hastaları bu sayede paylaştırmış olacağız. Bu çerçevede birtakım özellikli birimleri devreye almak istiyoruz. Kardiyoloji, yanık ünitesi gibi ciddi ihtiyaç olan alanlarda hizmetleri hızlıca devreye alarak, bu ihtiyaçları da karşılamak istiyoruz. Pek çok projemizi süreç içerinde hayata geçireceğiz. Branşları bir araya getirip, onların hastaneler arasında oluşturduğu büyük farkları ortadan kaldırarak veya belirli hastanelere belirli branşlarda roller yükleyip, insan kaynakları ve teçhizat anlamında takviyede bulunarak nitelikli hizmetleri belirli hastanelerde yoğunlaştırmak, mevcut, var olan rutin hizmetleri de etkin bir şekilde sürdürmek için hızlıca düzenlemeler yapacağız. Bu yönde çalışmaya başladık. Bütün hastanelerimizi yerinde ziyaret ederek, oradaki yöneticilerimizin görüşlerini alıyoruz, onların önerileri doğrultusunda da hizmet sunumunda yeni vizyonlara gideceğiz. İnşallah hep birlikte hayırlı hizmetlere vesile olmaya gayret edeceğiz."



"Diş ile ilgili yan dal branşları güçlendirilecek"



Doç. Dr. Kamil Özdil, birlik bünyesinde yapılan diğer çalışmalara ilişkin de bilgi vererek, Üsküdar Devlet Hastanesi bünyesinde güç birliği modeliyle evde sağlık hizmetlerinin kurgulandığını ve sistemin sorunsuz şekilde çalışarak hastalara hizmet verdiğini anlattı.



Hastaneden taburcu olan ancak evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan tüm hastalarla, 15 Temmuz'daki darbe girişimi ardından tedavileri tamamlanan ancak evde tıbbi hizmete gereksinim duyan gazilerin çalışma programına alındığını ve onların gerekli tıbbi hizmetlerinin sürdürülmesine yardımcı olduklarını dile getiren Özdil, bu konuda hali hazırda olabilecek mevcut ihtiyaçları da olabildiğince kısa sürede karşılamaya çalıştıklarını belirtti.



Birlik bünyesinde ciddi bir diş hastanesi kapasitesi de bulunduğunu, bunların yan dal branşlarının da güçlendirilmeye çalışıldığını vurgulayan Özdil, Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki diş yan dal uzmanlarının sistem içine alınarak var olan kurulu kapasitenin etkin şekilde kullanılması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.



Özdil, engelli hastaların diş sorunlarını çözmek için de bir dizayn oluşturduklarını ifade ederek, bu hizmetlerin de güçlendirilerek sürdürüleceğini belirtti.



Kamil Özdil, "Nitelikli hizmet sunumuyla hem personel hem de yan dal uzmanı hocalarımız anlamında çalışmalarımız olacak. Bu alanda da diğer hizmetlerde olduğu gibi, belirli hastanelerde belirli rolleri güçlendirerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Örneğin, bir hastane rutin diş hizmeti verirken, yan dalla ilgili bir gereksinim olduğu zaman diğer hastaneye iç bünyemizde kurduğumuz randevu sistemi üzerinden yönlendirerek hastanın etkin bir şekilde nitelikli hizmet almasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.