Hastaneden Türk Kamu-Sen Üyelerine Jest

Türk Kamu-Sen bünyesindeki sendika üyeleri Ordu'nun ilk özel hastanesi biri olan Umut Hastanesi'nden indirimli sağlık hizmeti alabilecekler.



Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin ve Başkan Yardımcıları Engin Türk ve Aşkın Çelebi, Umut Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı İdris Altunel'i ziyaret etti. Ziyarette bir açıklama yapan Umut Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı İdris Altınel, yakın zamanda imzalanacak bir protokol ile Türk Kamu-Sen bünyesindeki sendika üyelerinin Umut Hastanesi'nden alacakları sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanabileceklerini açıkladı.



Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, gösterilen ilgi ve destek için Altunel'e teşekkür etti. - ORDU