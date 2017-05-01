Hastaneden Taburcu Oldu, Bir Saat Sonra Kamyon Çarptı

– BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, uyuşturucudan fenalaştığı için kaldırıldığı hastaneden tedavisi tamamlanarak taburcu edilen 21 yaşındaki Yetiş Y., hastaneden çıktıktan 1 saat sonra, yolun karşısına geçmek isterken, kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.



Eskişehir'den yüklediği talaşları Bursa'ya götürmek üzere yola çıkan Cebrail Palta yönetimindeki 16 BZ 068 kamyon, Mer-Pa mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yetiş Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 10 metre sürüklenen Yetiş Y., ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Yetiş Y. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Yetiş Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.



Yetiş Y.'nin kazadan bir saat önce uyuşturucudan fenalaştığı için geldiği İnegöl Devlet Hastanesi'nden tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - İnegölbursa