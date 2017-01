Hastaneden "Reflü Ameliyatında Öldü" Haberine Açıklama

Via Hospital tarafından "Reflü ameliyatında hayatını kaybetti" haberine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, olayın adli makamlara intikal ettiğini ve soruşturma ve müteakibinde kovuşturma aşamasında maddi hakikatin ortaya çıkacağını bildirdi.



Sancaktepe'de Via Hospital'da reflü ameliyatına giren 23 yaşındaki Yasin Uslu, hayatını kaybetmiş, aile olayda ihmali olduğunu iddia ettiği hastane yönetimini suçlamıştı. Via Hospital'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Hastanemizde yaşanan elim hadise karşısında üzüntü duymaktayız. Hasta yakınlarına ve sevenlerine taziyelerimizi bildiriyor, acılarını paylaşıyoruz. Olay adli makamlara intikal etmiştir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması halen devam etmektedir. Konu ile ilgili Adli Tıp Kurumu ve Yüksek Sağlık Şurası raporları da dosyaya sunulmak üzere soruşturma ve müteakibinde kovuşturma aşamasında maddi hakikat ortaya çıkacaktır. Hastanemiz bu kapsamda adli makamlara her türlü belge dokümanı sunmuş olup her türlü desteği de vermeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi - İSTANBUL