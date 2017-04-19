Hastaneden Oyuncu Bülent Kayabaş'ın Ölümüyle İlgili Açıklama

Haber-Kamera: İstanbul DHAOyuncu Bülent Kayabaş'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı.

Hastaneden Oyuncu Bülent Kayabaş'ın Ölümüyle İlgili Açıklama

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Oyuncu Bülent Kayabaş'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "18.06.1945 doğumlu Bülent Kayabaş, uzun süredir tedavi gördüğü hastanemizde Kolorektal Kanser (Kalın bağırsak kanseri) hastalığı sonucu gelişen multi organ yetmezli sonucu 06.05'te vefat etmiştir. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi. 

Görüntü Dökümü:  

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-Bülent Kayabaş'ın arşiv görüntüleri

19.04.2017 - 10.10 - Haber Kodu : 170419019

19.04.2017 - 10.30 - Haber Kodu : 170419023

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