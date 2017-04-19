Hastaneden Oyuncu Bülent Kayabaş'ın Ölümüyle İlgili Açıklama
Haber-Kamera: İstanbul DHAOyuncu Bülent Kayabaş'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı.
Haber-Kamera: İstanbul DHA
Oyuncu Bülent Kayabaş'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "18.06.1945 doğumlu Bülent Kayabaş, uzun süredir tedavi gördüğü hastanemizde Kolorektal Kanser (Kalın bağırsak kanseri) hastalığı sonucu gelişen multi organ yetmezli sonucu 06.05'te vefat etmiştir. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.
Görüntü Dökümü:
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-Bülent Kayabaş'ın arşiv görüntüleri
19.04.2017 - 10.10 - Haber Kodu : 170419019
19.04.2017 - 10.30 - Haber Kodu : 170419023