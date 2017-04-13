Hastaneden Milletvekili Bozkurt'un Annesiyle Ilgili Açıklama

Özel Medline Konya Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Esat Mehmet Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un annesinin zorla hastaneden taburcu edildiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.



CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un annesinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Hastane Genel Müdürü Esat Mehmet Arslan, "Fahire hanım alzheimer ve kronik akciğer hastalığı dediğimiz bir hastalık nedeniyle biz devraldığımızda burada yatmaktaydı. Tahmin ediyorum daha önceki dönemde de 2 yıl kadar yatışı olmuş. Hasta 88 yaşında bir hasta. Alzheimer hastalığı var, yaşının da verdiği tahribatla belli dönemlerde akciğer iltihabı, idrar yolu iltihabı gibi rahatsızlıklar geçirmekte. Bu tür rahatsızlıkları hastanedeki yatış döneminde tedavi edilmekte. Ancak, bazı dönemlerde taburcu olabilecek seviyeye gelmekte. Ama 3-5-10 gün ya da 20 gün taburcu edilemediği zamanlarda da hastalıkları nüksetmekte. Yani bu şekilde bizim aldığımız dönemde 7-8 ay içerisinde bir takım inişli, çıkışlı tablosu olmuştur hastanın. Ama hiçbir zaman ağır bir hastalığı olmamıştır" dedi.



"SAĞLIK HİZMETİ SUNARKEN KİŞİ AYRIMI YAPMADAN HİZMETİ SUNUYORUZ"



Hastalar arasında bir ayrım yapmadıklarını belirten Dr. Arslan, "Biz tabi burada sağlık hizmeti sunuyoruz ve sağlık hizmeti sunarken kişi ayrımı yapmadan hizmeti sunuyoruz. Din, dil, ırk, siyasi görüş bizim için önemli değil. Hasta hastadır ve hastayı değerlendirirken biz hasta yakınlarının durumlarını da göze almıyoruz tamamen hasta bizim için öncelikli. Hasta tamamen taburcu olabilecek nitelikte bir hastaydı. İstanbul'a da kendileri götürmek istediler. Aslında şuan hasta bakım hastası hasta değil belki 88 yaşındaki bir insan nasılsa hastanın durumu da o. Karantinal tedavi alacak, serum takılacak, yoğun bakımda yatacak bir hasta değil" diye konuştu.



"TAMAMEN ASILSIZ TAMAMEN GERÇEK DIŞI"



Milletvekili Bozkurt'un annesinin hastaneden zorla taburcu edildiği iddialarını kabul etmeyen Dr. Arslan, "Tamamen asılsız tamamen gerçek dışı. Belli dönemlerde hastanın iyileştiği dönemler var. Şikayetlerinin arttığı dönemler var. Taburcu edilmesi dönemler var. O zaman çıkartılmadı hasta yakınlarınca hasta. Bugün çıkartıldı. Çıkartılırken de basın var mıydı bilmiyorum ama sosyal medya da paylaşılan bir sürü fotoğraf var. Bizimle ilgili bir konu değil. Biz taburcu olacağı dönemleri, rahatladığı dönemlerde bildiriyoruz hasta yakınlarına. Bu da öyle bir şey oldu. O da 'İstanbul'a götüreyim oraya götürmek istiyorum' dedi. Hüsnü beyde 2015 yılına kadar burada 3 yıl başhekimlik yapmış doktor. Biz de hastayı da kırmadan ihtiyaçlarına cevap verdik. Taburcu işlemlerine cevap verdik. Ambulans isteklerine cevap verdik. Biz hekim olarak etik şartlar içerisinde bir sağlık hizmet sunucusu olarak etik şartlar içerisinde elimizden geleni yaptık" ifadelerini kullandı.



"KAMUDAN, SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN NE DE VATANDAŞLARDAN BU KONUDA HİÇBİR TALEP BASKI GELMEDİ"



Dr. Arslan, "Hüsnü bey çok net açıklamış sosyal medya hesabında. Kendi götürdüğünü. Bizim nasıl ilgilendiğimizi açıklamış çok güzel bir şekilde. Orada kendince bir yorumda bulunmuş. Kamuoyu baskısı nedeniyle ben hastaneyi zor durumda bırakmak istemedim şeklinde yorumda bulunmuş. Son dönemdeki olaylar can sıkıcı. Biz olayların etkisiyle hareket etmedik. Bize ne kamudan, sağlık müdürlüğünden ne de vatandaşlardan bu konuda hiçbir talep baskı gelmedi. Her şey tıbbi etik kurallar içerisinde cereyan etti. Taburcu olmayacak bir hasta olsa kim olursa olsun hastaneden salmayız" şeklinde konuştu.



(İsmail Bulut - Barış Gök /İHA)