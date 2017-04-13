Hastaneden İbrahim Erkal'la İlgili Son Açıklama: Durumu Ciddiyetini Koruyor

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal Maltepe'deki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Erkal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İbrahim Erkal, Maltepe Başıbüyük'te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu. Sitenin güvenlik görevlisi tarafından fark edilen Erkal, durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Erkal, yoğun bakıma alındı.

SAĞ ARKA KULAĞININ ALTINDA YIRTIK VAR

Haberi alan Erkal'ın yakınları hastaneye akın etti. İbrahim Erkal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Baygın halde bulunan İbrahim Erkal'ın sağ arka kulağının altında bir de yırtık olduğu tespit edildi.

BAŞKA BİR HASTANEYE NAKLEDİLDİ

İbrahim Erkal, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından uyutularak Beşiktaş'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sedye ile ambulanstan indirilen Erkal yoğun bakıma alındı. Erkal'ın yakınları da hastaneye geldi.

HASTANEDEN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü sanatçının tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama geldi: "Evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan ünlü sanatçı İbrahim Erkal ameliyata alınmıştı. Ameliyat sonrası hastane yetkilileri Erkal'ın sağlık durumu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Beyin kanaması ön tanısı ile 12 Nisan salı günü hastanemize getirilen değerli sanatçı İbrahim Erkal'ın dün yapılan ameliyatında kanama alanı temizlenmiştir. Bu sabah yapılan son tetkiklere göre yeni bir kanamanın olmadığı ancak tıbbi tedaviye rağmen beyin ödeminin artmış olduğu gözlenmiştir. Hastamızın hayati hayati tehlikesi devam etmektedir."

"YÜZDE 1 ŞANSIMIZ VAR"

Renkli Sayfalar programına bağlanan şarkıcı Yağız da yakın arkadaşı İbrahim Erkal'ın son durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Sanatçı meslektaşının durumuyla ilgili şunları söyledi: "Beyindeki damarların çok büyük kısmı hasar görmüş. Doktorlar 'yüzde 1 şansımız var' diyor. Eşi, ailesi, çocukları her şeye hazırlıklı bir şekilde bekliyoruz. Ameliyata girmeden bütün ailesinden imza almışlar. Doktorlar 'ameliyata almasak da olur' demiş, aile yine de tüm şanslarını denemek istedi."

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Ünlü şarkıcının Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili dostlarımız, sanatçımız İbrahim Erkal, geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle özel bir hastanede tedavi altındadır. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen!" denildi.

"1,5 SAAT BAYGIN KALMIŞ"

Duymayan Kalmasın programına telefonla bağlanan İbrahim Erkal'ın iş ortağı Feyzullah Çelebi, ünlü sanatçının sağlık durumunu anlattı: "Saat 01.00'de siteye giriş yapmış. Güvenlik görevlisi beni aradı. Ben 02.30'da oradaydım. 1-1,5 saat otoparkta kalmış. Doktorlar beyin kanaması geçirdiğini söylüyorlar. Rabbimden şifa diliyoruz. Dostlarından dua bekliyoruz. Allah'tan ümit kesilmez diyoruz. Zaman zaman yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşıyordu. Eşi, çocukları ve ailesi de hastanede. "

"ÜMİDİMİZİ KAYBETMİYORUZ"

İbrahim Erkal'ın kuzeni Hilmi Şahin sanatçının sağlık durumunu anlattı: "Yüksek tansiyona bağlı bir rahatsızlık geçirdi. Başka hiçbir şey yok. Doktorlar durumu kritik diyorlar. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Gece 02.00'dan beri hastanedeyiz. Durumu kötü. Ümidimizi kaybetmiyoruz. Dualarını bekliyoruz. Bu akşam Caddebostan'da konseri vardı. Çok acılıyız. Çok zor bir şey yaşadığımız. Herkes hastanede. Daha önce hiç bayılma gibi bir durumu olmadı. Son çocuğu onun hayatına renk katmıştı. Pazar günü beraberdik. Akşam arkadaşlarıyla yemekteydi. "