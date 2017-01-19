Hastanedeki Öğrencilere Karnelerini Kaymakam Arslan Verdi

Milas Kaymakamı Eren Arslan, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesinde tedavi gören hasta öğrencilere karnelerini verdi.



Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Tarık Çubukçuoğlu ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tunahan Bayram ile hastanenin çocuk servisinde tedavi gören öğrencileri ziyaret etti.



Çocuklara karnelerini veren Arslan, Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen kursta hazırlanan, kanserojen madde içermeyen el yapımı oyuncakları hediye etti.



Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Arslan, öğrencilere plastik madde içermeyen el yapımı bebekleri karne hediyesi olarak verdiklerini ifade etti. Arslan, şöyle konuştu:



"Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzdeki açılan kurslarda kursiyerlerimizin yapmış olduğu ithal olmayan, plastik madde içermeyen tamamen doğal ve el yapımı olan bizim de üzerinde hassasiyetle durduğumuz şiş, örgü, el yapımı bebekleri hastanede yatan öğrencilerimize hediye ettik. Bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Hedefimiz, çocuklarımızın sağlıklı oyuncaklarla oynamaları hem de bunu yapan, üreten kursiyerlerimizin bu bebeklerle aile bütçelerine katkı sağlamaları."