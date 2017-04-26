Hastanede yüksek lisans dersi

Ege Üniversitesi'nden gelen talep üzerine düzenlenen seminer kapsamında örnek işletme olarak gösterilen Tınaztepe Hastanesi'nin kaliteli hizmeti nasıl sunduğu anlatıldı.

Babasının kalp ameliyatı vesilesiyle tanıştığı Özel Tınaztepe Hastanesi'nin hizmet kalitesi ve işleyişinden memnun kalan Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aykan Candemir, sıra dışı bir uygulamaya imza attı. Özel Tınaztepe Hastanesi'nde sunulan hizmetleri ve yapılan yenilikleri Pazarlama ve Marka Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerine yerinde göstermeye karar veren Doç. Dr. Candemir, hastane yönetimiyle iletişime geçerek, gerekli izni alıp, geçtiğimiz hafta dersini hastanede gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Candemir, daha önce farklı sektörlerdeki birçok firmaya ziyarette bulunduklarını, ancak hastanenin ilk ve farklı bir tecrübe olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Candemir, "Öğrencilerimize hizmetler sektöründe kaliteli hizmetin nasıl verilmesi gerektiğini ve nasıl ölçümlendiğini anlatıyoruz. Hem teorik hem de pratik derslerimiz oluyor. Derslerimiz devam ettiği süre içinde ya konuşmacı davet ediyoruz ya da biz işletmelere gidiyoruz. Öğrencilerimiz bu tür organizasyonlarda hizmetler sektörünün farklı yönlerini görme imkanına sahip oluyorlar" şeklinde konuştu.

Tınaztepe Hastanesi'ni örnek bir kurum olarak gördüğünü ve gösterdiğini ifade eden Doç. Dr. Candemir, düzenlenen seminerin öğrenciler için çok yararlı olduğunu belirterek babasının kalp ameliyatını gerçekleştiren ve bu etkinliğin düzenlenmesine aracı olan Tınaztepe Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Koordinatörü Prof. Dr. İsa Durmaz'a ve hastane yönetimine teşekkürlerini iletti.

"HASTA ODAKLI HİZMET VERİYORUZ"

Konu ile ilgili Özel Tınaztepe Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Gür, Tınaztepe Hastanesi'nin kurulduğu günden bu yana verdiği hasta odaklı hizmet sayesinde kalitesinin her geçen gün daha da arttığını belirtti. Doç. Dr. Gür, "Hizmet sektöründe memnuniyeti sağlamak oldukça zor bir durumdur. Ancak sağlık sektörü, diğer sektörlere nazaran daha hassas bir alan. Sağlık sektörü, içerisinde birçok dinamik barındırır ve sağlıkta hata payının sıfır olması gerekir. Hasta odaklı ve kaliteli hizmet sunduğumuzun göstergesi, sağlıkta uluslararası 'altın' standartları belirleyen, Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli akreditasyon kuruluşlarından Joint Commission International (JCI) belgesine sahip olmamızdır. Kalitemizin üniversitelerin öğretim üyeleri tarafından fark edilmesi ve takdir edilmemiz de son derece mutluluk verici" dedi.

