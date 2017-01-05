Samsun'da hastanedeki santralde görevli kadını bıçakla ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Gazi Devlet Hastanesi santralinde dün meydana gelen olayda, E.C.(34), santralde görevli 41 yaşındaki E.Ö. adlı kadını bıçakla karnından ve bacağından yaralamıştı. Ağır yaralanan kadın, aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.
Polis tarafından gözaltına alınan E.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan E.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Hastanede Santral Görevlisi Kadını Bıçaklayan Şahıs Adliyede
Samsun’da hastanedeki santralde görevli kadını bıçakla ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.
Samsun'da hastanedeki santralde görevli kadını bıçakla ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.
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