Hastanede Olay Çıkardı

Samsun'da askerden izinli gelen genç, tedavi için gittiği hastanede olay çıkartıp eşyalara zarar verince yanındaki arkadaşı ile birlikte gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ta vatani görevini yapan U.A.(21), yanında arkadaşı S.K.(22) ile birlikte gittiği hastanenin acil servisinde görevliler ile tartışıp eşyalara zarar verdi. Alkollü olduğu ileri sürülen U.A. ile yanında bulunan arkadaşı S.K., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN