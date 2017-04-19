Hastanede Hastaları Soyan Şahıs Yakalandı

Adıyıman'da hastanede hastaları soyan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, A.F. (18) isimli bir şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatmakta olan 3 ayrı hastanın cep telefonu ile 2 farklı hasta yakınına ait hastane bahçesindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Hastaların durumlarından faydalanarak cep telefonlarını çaldığı iddia edilen şahsın incelenen güvenlik kameralarından belirlendiği öğrenildi.



Cep telefonları ile birlikte yakalanan şahsın sorgu ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - ADIYAMAN