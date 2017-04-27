Hastanede Deprem Yangın Eğitimi Düzenlendi

Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Kahta ilçe Devlet Hastanesinde deprem, yangın ve yangından korunma konulu sivil savunma eğitimleri düzenlendi.



Hastanede düzenlenen sivil savunma eğitiminde Sivil Savunma Uzmanı Hasan Yavaş, Adıyaman'daki deprem riski, deprem öncesi alınabilecek tedbirler, deprem anında yapılması gerekenler ve deprem sonrasında yaşanabilecek kargaşanın önlenmesi ve müdahale konusunda eğitim verdi.



Teorik olarak hastanede çalışan personellere verilen sivil savunma eğitimi sonrasında uygulamalı olarak da yangın tatbikatı yapıldı. - ADIYAMAN