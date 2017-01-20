Hastanede Cinsel İstismar İddiasına 15 Yıl Hapis İstemi

Zonguldak''ta, 55 yaşındaki M.B., psikiyatri servisinde refakatçi olarak kalırken, tedavi gören 17 yaşındaki S.K. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Hastaneden çıktıktan sonra telefonda servis görevlilerine kendisini 'Kızın babası' olarak tanıtarak S.K. ile görüşmeye devam eden sanık, "Mağdureyi telefona vermezler diye öyle tanıtarak aradım" dedi.

ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI

Olay, 11 Ocak 2016'da Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde meydana geldi. Psikiyatri servisinde tedavi gören kardeşinin yanında refakatçi olarak kalan M.B., iddiaya göre aynı serviste tedavi gören S.K.'ye ilgi gösterdi. M.B., S.K.'nın odasında kızı öperek cinsel istismarda bulundu. Odada kızın yanında refakatçi olarak kalan babaannesine yakalanan M.B., şikayet üzerine gözaltına alınarak tutuklandı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Cinsel istismar' suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan M.B., hakim karşısına çıktı. Söz konusu fiilen hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteniği olmadığı yönünde doktor raporu verilen S.K. ise duruşmaya katılmadı.

'HASTA OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Sanık savunmasında bekar olduğunu ve S.K. ile hastanede karşılıklı yakınlaştıklarını ileri sürerek, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Kardeşimin yanında refakatçiydim. Mağdur ile burada tanıştık. Bir kez koridorda, bir kez de odada öpüştük. Ben o an için müştekinin hasta olarak kaldığını bilmiyordum. Ben babaannesinin orada hasta olarak kaldığını sanıyordum" dedi.

'TELEFONA VERMEZLER DİYE BABASI OLARAK ARADIM'

Hakimin, kardeşi taburcu olduktan sonra S.K.'ya ulaşmak için hastaneyi arayıp kendisini 'babası' olarak tanıttığını hatırlatması üzerine M.B., "O bana yakınlaştığı için ben ona yakınlaştım. Mağdureyi telefona vermezler diye babası olarak tanıtarak aradım" dedi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.