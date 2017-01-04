Hastanede Bıçaklı Dehşet: 1 Yaralı

Samsun'da hastanedeki santralin içinde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın görevli ağır yaralandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Gazi Devlet Hastanesi santralinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin santralinde görevli 41 yaşındaki E.Ö. adlı kadının yanına gelen E.C.(34) adlı şahıs burada bıçakla dehşet saçtı. Saldırgan, hastane santralinin içinde E.Ö.'yü bıçakla karnından ve bacağından yaraladı.



E.C., E.Ö. kanlar içindeyken başında "Polisi çağırın" diye bağırmaya başladı.



Olay yerine gelen hastanede görevli polis tarafından gözaltına alınan E.C., daha sonra resmi ekiplere teslim edilerek Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna götürüldü. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen E.Ö. ise görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı.



Bıçaklı saldırganın yaralı kadının eski arkadaşı olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN