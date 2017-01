Hastane Sınıfında Karne Heyecanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastane Sınıfında eğitim alan öğrenciler karne heyecanı yaşadı.



Hastalıkları nedeniyle OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören öğrenciler için Hastane Sınıfında karne töreni düzenlendi. Törende öğrencilere karneleri verildi.



OMÜ Tıp Fakültesi Hastane Sınıfı hakkında bilgi veren Uzman Öğretmen Necati Er, 2016-2017-eğitim öğretim yılı ilk yarasında ilk ve ortaokulda toplam 450 öğrenciyle ders çalışması yapıldığını söyledi. Tedavileri nedeniyle hastane ortamında bir aydan fazla kalarak ders gören 26 öğrencinin okuluna notlarının gönderildiğini belirten Er, "Şu an itibariyle hastanemizde yatarak tedavi gören 32 öğrencimize iftihar belgesi verilmiştir. Eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrencilerimizin her türlü kırtasiye giderlerinin karşılanmasında desteğini her zaman veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'a, yaptığımız bütün faaliyetlerimizde bizimle olan ve faaliyetlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılayarak öğrencilerimizin yanında olan Atakum Belediye Başkanımız İshak Taşcı'ya güzel Samsunumuz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Ayrıca öğretmenlerimizin çalışmalarını destekleyen ve uygun ortamı hazırlayan başta Dekanımız Prof. Dr. Ayhan Dağdemir'e, Başhekimimiz Prof. Dr. Recep Sancak beye ve hastanemizin tüm idarecilerine ve personeline gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.



Daha sonra Atakum İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Vahit Arslan öğrencilere karnelerini verdi.