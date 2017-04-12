Hastane Personeline Afet Bilinci

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından, Tekirdağ 1. ve 2. Kısım Devlet Hastanesi" personeline afet ve acil durumlara yönelik eğitim verildi.



AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, "Tekirdağ 1. ve 2. Kısım Devlet Hastanesi" personeline afet ve acil durumlara yönelik eğitim verildi. 3 gün boyunca hastanede verilen eğitimde katılımcılara İlk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. - TEKİRDAĞ