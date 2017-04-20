Hastane Personelinden Lokma Hayrı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Hastanesi personelinin katkılarıyla geleneksel 5. lokma hayrı düzenlendi.



İlçe Hastanesi önünde kurulan stantta yaklaşık 3 bin kişiye lokma ikramında bulunuldu. Hastane yetkilileri, her yıl düzenledikleri ve geleneksel hale getirdikleri lokma hayrının hastane personelinin maddi ve manevi destekleriyle gerçekleştiğini belirttiler.



İlçe Hastanesinin düzenlediği lokma hayrına Kütahya İl Halk Sağlığı Müdürü Yrd. Doç.Dr. Ali Güvey, Şube Müdürleri, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Ak Parti İlçe Başkanı Salim Turası, Hastane Başhekimi Ayşegül Erülgen, daire amirleri, sağlık personeli ve vatandaşlar katıldı.(MA-EFE) - KÜTAHYA