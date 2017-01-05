Hastane Personeli Kan Verdi

Sakarya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Türkiye Kızılayı Sakarya Kan Bağışı Merkezi iş birliği ile organize edilen kan bağışı kampanyası kamu hastanelerinde devam ediyor.



Hendek Devlet Hastanesi'nin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'nde devam eden kan bağışına hastane personeli ve vatandaşlar ilgi gösterirken, her kan bağışının 3 kişinin hayatını kurtardığı ülkemizde, her 5 bağışçının 1 dakikalık kan ihtiyacını karşıladığı belirtiliyor.



Dr. Kerem Kınık "Ağır kış koşullarından dolayı düşen kan bağışları nedeni ile stoklarımızda kırmızı alarm verilmiştir. Malumunuz kan sürekli bir ihtiyaçtır." diyerek bağış kampanyasına destek istedi.



Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar ve hastane yönetimi kan bağışı standını ziyaret ederek kampanyaya destek verdi.



Akyazı'da 8 saat gibi kısa bir sürede 63 kişi kan bağışında bulundu. Kamu hastaneleri tarafından ikincisi düzenlenen kan bağışı kampanyası Karasu ve Kocaali'nin ardından Yeniket, Toyotasa, Sakarya ADSH, Pamukova, Geyve hastanelerinin ardından Genel Sekreterlikte son bulacak. - SAKARYA