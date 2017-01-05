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Hastane Personeli Kan Bağışı Çağrısına Duyarsız Kalmadı

Hastane Personeli Kan Bağışı Çağrısına Duyarsız Kalmadı

Kızılay’ın kan bağışı çağrısına Batman Bölge Devlet Hastanesi personelleri sesiz kalmadı.

Hastane Personeli Kan Bağışı Çağrısına Duyarsız Kalmadı

Kızılay'ın kan bağışı çağrısına Batman Bölge Devlet Hastanesi personelleri sesiz kalmadı.

Kızılay'ın hava koşulları nedeniyle stoklarda kırmızı alarm verildiğine dikkat çekilmesi üzerine Batman Bölge Devlet Hastanesi personelleri kan bağışında bulundu. Kan veren hastane personeline, doktorlar tarafından kan bağışının önemine ilişkin bilgi verildikten sonra, çikolata ve meyve suyu verildi. Hastanede devam eden kan bağışına vatandaşlar da ilgi gösterdi. - BATMAN

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