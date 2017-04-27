Hastane Önlerindeki Hatalı Parklara Göz Açtırılmıyor

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde hatalı park eden araçlar üzerinde denetimler sıklaştırıldı.



Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince hastane çevresine hatalı park eden araçlar üzerinde denetim gerçekleştiriyor. Yapılan denetimlerde araçlar için yapışmış otopark alanlarına değil de yol kenarlarına araç park eden araç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor. Ekiplerce sahibine ulaşılamayan araçlar ise çekiciyle otoparka çekiliyor. Aynı zamanda işlem yapılan araçlara park cezası da uygulanıyor. - ADIYAMAN