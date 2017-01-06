Hastane İnşaatları Yakın Takipte

Kamu Hastaneleri Birliği, yapımı devam eden 71 Evler mahallesindeki Şehir Hastanesi inşaatı ve Yunus Emre Devlet Hastanesi bahçesindeki hastane inşaatını yakın takibe aldı.



Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Tunga Barçın, Tıbbi Hizmetler Başkanı Uzm. Dr. Çetin Avcı, İdari Hizmetler Başkanı Dr. Erdinç Özkurt ve Mali Hizmetler Başkanı Doç. Dr. Nurullah Uçkun'dan oluşan ekip, hastane inşaatlarını inceledi ve bilgi alışverişinde bulunuldu. Firma yetkilileri, Şehir Hastanesinin yüzde 30'unun tamamlandığını ve 2017 Temmuz ayında bitirileceğini, Yunus Emre Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan hastane inşaatının ise yüzde 80'inin tamamlandığını ve 2017 yılı sonunda bitirileceğinin öngörüldüğünü belirttiler.



Memnuniyetini dile getiren Dr. Barçın ise, "Eskişehirli vatandaşlarımız daha geniş mekan ve donanımlara sahip, daha nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti alacağının haberini şimdiden verebiliriz" dedi. - ESKİŞEHİR