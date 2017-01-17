Hastane Duman Altında Kaldı

Yenişehir Devlet Hastanesi'nde kalorifer kazanı sıkışınca içeri duman altına kaldı. Alarma geçen hastane yetkilileri, tüm hastaları Bingöl Devlet Hastanesi'ne nakletti.



Çarşı merkezinde bulunan Bingöl Devlet Hastanesi Yenişehir ek binasının kalorifer kazanında sıkışma oldu. Tahliye edilmeyen duman, hastanenin içerisine yayılmaya başladı.



Hastaneden yükselen dumanlar, hasta ve çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri hastane önüne geldi. Hastanedeki görevli personel, ilk iş olarak hastaları ve yakınlarını tahliye etti. Sedyelerle dışarı çıkarılan hastalar, kapı önünde hazır bekleyen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne nakledildi.



Hastanedeki tahliye işlemleri tamamlanırken, Bingöl Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kalorifer kazanının bulunduğu bodrum katına girerek kazandaki ateşi söndürdü. - BİNGÖL