Hastane Bünyesinde Sağlık Hizmetleri ve Otelcilik Müdürlüğü Kuruldu

Siirt Devlet Hastanesinde hizmet kalitesini artırmak amacıyla Sağlık Hizmetleri ve Otelcilik Müdürlüğü kuruldu.





Müdürlüğe, daha önce Kurtalan Devlet Hastanesinde yönetici olarak görev yapan Adnan Sevgili atandı.





Hastane Başhekimi Muzaffer Aslan, yeni açılan Sağlık Hizmetleri ve Otelcilik Müdürlüğüne ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin hizmet kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.



Devlet hastanesinin 450 yatakla hizmet verdiğini ifade eden Aslan "Hastanede yeni kurduğumuz Sağlık Hizmetleri ve Otelcilik Müdürlüğü sayesinde hastanemizin kalitesini yükseltmek ve hastalarımıza daha kaliteli bir hizmet sunmayı planlıyoruz." dedi.



Hastaneye gelen hastaların memnuniyetlerinin yükseltilmesi ve verilen hizmetlerin daha da kaliteli olması için çalışacaklarını belirten Sevgili, "Kurtalan Devlet Hastanesinde edindiğim tecrübelerin ışığında hastanemizde verilen hizmetlerin kalitesinin daha da yükseltilmesi için hastane baştabibi, diğer yöneticiler ve personelimizle birlikte uyum içerisinde bir çalışma sergilemeye çalışacağım." diye konuştu.