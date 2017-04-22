Hastane bahçesinde şüpheli paket alarmı

Ağaç altına bırakılan paketten oyuncak çıktı



İSTANBUL - Üsküdar Devlet Hastanesi bahçesinde bir ağacın altına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri hastane bahçesinde geniş güvenlik önlemleri alırken, bomba imha uzmanının incelediği paketten oyuncak çıktı.

Üsküdar Devlet Hastanesi'nin bahçesinde sabah saatlerinde gezen özel güvenlik ekipleri bahçe içinde şüpheli bir paket gördü. Haber verilmei üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri geldi. Polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle bahçeyi boşaltarak güvenlik şeridi çekti. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ağacın altında bulunan paketi inceledi. Paniğe neden şüpheli paketten oyuncak çıkarken, polis ekipleri olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

(MB-HB-