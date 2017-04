Hastalığına İnat "Okullu" Oldu

FERİDE PELİN İNAL - Doğduğundan beri kas hastalığıyla mücadele eden ve hastalığı nedeniyle 9 yaşında okuldan uzaklaşmak zorunda kalan 22 yaşındaki Betül Özdemir, hayatındaki zorluklara inat okuma ve meslek sahibi olma hayalini gerçekleştirmek için mücadele ediyor.



Hayatının büyük bölümünü hastanelerde ve doktor kontrolünde geçiren Özdemir, okula gidemediği zamanlarda evinin penceresinden önlükleriyle, üniformalarıyla okula giden öğrencileri izleyerek, bir gün kendisinin de yeniden okullu olacağı günlerin hayalini kurdu.



Bu hayalini 22 yaşına kadar gerçekleştiremeyen Özdemir, şimdilerde Şehitkamil Halk Eğitim Merkezindeki kurslara devam ediyor. Kaslarının zayıflaması nedeniyle her geçen gün gücü azalsa da azminden bir şey kaybetmeyen Özdemir, tekerlekli sandalyesiyle her gün kursun yolunu tutuyor.



Kaybettiği yıllara inat büyük bir azim gösteren Özdemir, bu yıl başında okuma yazma öğrenerek başladığı kursta ortaokul seviyesine kadar ilerledi. Ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra üniversiteye de gitmek isteyen Özdemir'in en büyük hayali, rehber öğretmen olmak.



Azmiyle birçok insana örnek olan Betül Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan kas hastalığı olduğunu, şimdiye kadar bununla mücadele ettiğini, bu nedenle de okumaya fırsat bulamadığını söyledi.



Hastalığı nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiğini ancak hayata dair umutlarını kaybetmediğini anlatan Özdemir, "Zor bir hayatım var. Çok sıkıntılar yaşadım, zor dönemlerden geçtim. Hala da geçiyorum. Bu yıl okumaya karar verdim. Okuma yazma belgemi aldım. İlkokul diplomamı aldım. Şu anda ortaokula gidiyorum." dedi.



"İnsanlar benim önüme engeller koydu"



Özdemir, her insanın hayata ilişkin bir hedefi bulunduğunu, kendisinin de okumayı ve meslek edinmeyi hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:



"Ben bir engelli değilim. Ama insanlar benim önüme engeller koydu. Bazı insanlar engellilik durumunu bilmiyor. Kötü insanlar çıkıyor. Sıkıntılar yaşıyorum. Liseyi de açıktan bitirip üniversite okumak istiyorum. Rehber öğretmen olmak istiyorum. Hayat ne gösterecek, daha ne zorluklarla karşılaşacağım bilmiyorum. Aile desteği çok önemli. Bu zamana kadar çok sıkıntı yaşadım. Çok şükür ailem her zaman yanımda oldu. Onların sevgisini hissettim. Ailemdeki herkes bana karşı sevgi, saygı ve hoşgörü gösteriyor. Bence sevgiyle en büyük engeller, sıkıntılar aşılabilir. Zaten ben bu duruma onların sevgisiyle geldim. Annemin sevgisi, fedakarlığı olmasaydı ben şu an bu durumda olamazdım. 9 yaşına kadar okula gidebildim. Sonra okuldan, arkadaşlarımdan ayrılmak zorunda kaldım. Okul evimizin karşısındaydı, hep pencereden çocukları izlerdim. İyileşmeyi beklerdim. Anneme hep ne zaman iyileşeceğimi sorardım. Ömrüm hastanelerde geçti. Şimdi çıktığım bu yolda ilerlemek istiyorum. İnsan isterse her şeyi başarır. Engel yüreklerdedir. İnsan kalbindeki engeli aşamazsa hiçbir şey yapamaz. Önce sevgi, saygı, hoşgörü sabır gerekir."



"Biz de ondan cesaret aldık"



Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hatice Sözüdoğru da Betül'ü tanıdıkları için mutluluk duyduklarını, Betül sayesinde eğitimin engel tanımadığına şahit olduklarını vurguladı.



Betül meslek sahibi oluncaya kadar "maraton koşusunu" devam ettirmesine destek vereceklerini dile getiren Sözüdoğru, "Önemli olan zihinlerde engel olmaması. Betül bize ulaştığında ona 1. kademe okuma yazma belgesi verdik. Böylece okur yazar olduğunu belgeledik. Sonrasında 2. kademe sınavlarına girdi ve ilk girişinde kazandı. Bu onun için birçok kapının açılması demek. Şimdi açık ortaokula başladı. Çok güzel bir insan tanıdık. Biz de ondan cesaret aldık. İnsanların durumu ne olursa olsun herkesi kucaklayıcı bir hizmetimiz var. En büyük mutluluğumuz onu tanımaktı." diye konuştu.