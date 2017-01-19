Hastalığı Nedeni ile Sahne Alamayan Hadise Yerini Bengü'ye Bıraktı

Whitefest Gençlik Festivali kapsamında Uludağ'da sahne alacak olan Hadise hastalığı nedeni ile yerini Bengü'ye bıraktı. Bengü ise gençlere unutulmaz bir gece yaşattı.



'Feveran' şarkısıyla sahneye çıkan Bengü. İki saati aşkın programı süresinde eski ve yeni albümünden şarkılar seslendirdi. Şarkıcı güçlü sesiyle kendisini izleyen yaklaşık bin kişiyi oturtmadı. Sahne öncesi gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Şarkıcı Bengü" 10 yıldır Uludağ'da sahne alıyorum. Ben sıcağı çok sevmiyorum. Soğuk havayı seviyorum, Uludağ'da olmayı seviyorum. Ben 18 Şubat'ta sahne alacaktım ama Hadise çok hasta onun için apar topar geldik buraya böyle bir sebepten dolayı burada olmak istemezdim geçmiş olsun dileyelim hepimiz.



'YENİ ALBÜM MÜJDESİ'



Yeni albüm çalışmaları için gece gündüz çalıştığını dile getiren Bengü" dün gece sabaha kadar stüdyodaydık.



Sevenlerim için çok iyi bir albüm hazırlamak istiyorum. Onun için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. - BURSA