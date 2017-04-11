Hastaları Sandığa 'Sağlık Bakanlığı' Taşıyacak

Mardin İl Sağlık Müdürü Mehmet Derviş, referandum da oy kullanmak isteyen hastaların ulaşım hizmetlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanacağını söyledi.



Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, referandum da oy kullanacak hastaların sandığa taşınması ile ilgili açıklama yaptı. 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum da herkesin oy kullanabilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın evde sağlık hizmeti alan hastaları nakil araçlarıyla oy kullanmaya götüreceğini kaydeden İl Sağlık Müdürü Mehmet Derviş, oy kullanan vatandaşlar sonrasında alındıkları mahallelere bırakılacağını belirtti. Derviş, hizmetten faydalanmak isteyenlerin çağrı merkezini arayarak başvuru yapması gerektiğini dile getirdi. - MARDİN