Hastalara Halk Oylamasında Ulaşım Hizmeti

Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürlüğü, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında vatandaşların en temel haklarından biri olan oy kullanmalarının sağlanması için evde sağlık hizmeti alan ya da sağlık yardımı olmaksızın oy vermeye gidemeyecek olan vatandaşlara destek olacaklarını bildirdi.



Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 10-16 Nisan tarihleri arasında Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nin 08.00-16.00 ve 16.00-24.00 saatleri arasında iki vardiya halinde gelen başvuruları karşılayacağı vurgulandı.



Seçim günü oy kullanma saatleri arasında Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nin açık olacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Hizmet almak isteyen vatandaşlarımız 444 38 33 (71) nolu telefondan hizmete ulaşabilirler. Hizmet almak isteyen vatandaşlardan uygun olan hastalar hasta nakil araçları ile oy verecekleri merkezlere taşınıp oy kullanma işlemleri bittikten sonra tekrar alındıkları yere götürüleceklerdir. Vatandaşlarımızın oy kullanmaları sırasında taşınma işlemleri Kırıkkale merkez ve tüm ilçelerimizde gerçekleştirilecektir. Kırıkkale Evde Sağlık Hizmetleri Birimi 7 ambulans, 20 binek araç ve tüm Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile hizmet verecektir."