Hastalara Gül Dağıtarak Moral Verdiler

Erzurum'da İl Müftülük görevlileri ve Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi (BEAH) Manevi Destek Birimi ekipleri, hasta ve yakınlarına Kutlu Doğum Haftası nedeniyle gül dağıttı.



Erzurum İl Müftülüğünde vaiz olarak görev yapan Sümeyye Doğru ve Esra Kalpakçı ile BEAH manevi destek birimi görevlileri, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında BEAH'taki hasta ve yakınları ile hastane çalışanlarını ziyaret gezerek gül dağıttı.



Hafta nedeniyle hastanede gül dağıtarak Kutlu Doğum Haftası hakkında bilgi veren heyet, hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek moral verdi.