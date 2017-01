Hastalar Termal Merkez Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

İstanbul Medikal Termal Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Köse, hastaların termal merkez seçerken dikkat etmesi gereken noktaları Wise TV'ye anlattı.



Köse her kaplıcanın farklı içeriğe sahip olduğunu söyleyerek kaplıca seçerken özellikle buna dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayara, "Öncelikle tıbbi ekoloji ve klimatoloji diye bir ana bilim dalımız var. Bu ana bilim dalımızda hidroklimatologlar var. Bu hidroklimatologlar Türkiye'de kaplıca sektörünü en iyi bilen hekim grubu. Onlardan tavsiye alınması lazım. Her kaplıca bulunduğu arazinin jeolojik katmanlarının özelliklerini taşıyor. Sular o katmanların özelliklerini taşıyor. Bunun için her bölgedeki su farklı farklıdır. Çünkü her bölgede farklı jeolojik katmanlar var. Bu katmanlara dikkat edersek her kaplıca ayrı bir reçetedir. Bu reçeteyi verebilecek olan kişi de hidroklimatologdur. Bazı kaplıcalarda hem içme kürü hem de kaplıca yapılır. İçinde sülfat veya yüksek demir oranı bulunmayan kaplıcalarda hem içme kürü hem kaplıca yapmak mümkün. Seçerken suyun içinde bulunan minerallere göre seçmekte fayda var. Kaplıca sektörü olarak hedeflerimizden biri her doktorun kaplıcayı bir reçete gibi yazıp insanların bundan faydalanmasını sağlaması" dedi.