Hastalar Hangi Tedaviler İçin İstanbul Medikal Termal Tuzla'ya Gelmeli?

İstanbul Medikal Termal Genel Müdürü Harun Gençtürk, hastaların hangi tedaviler için İstanbul Medikal Termal Tuzla'yı tercih etmesi gerektiğini Wise TV ile paylaştı.



İki türlü tedavinin olduğunu belirten Gençtürk, "Biri içme suyuyla yaptığımız tedaviler birde fiziki anlamda fizyoterapistlerimiz ve fizik tedavi doktorlarımızın uyguladığı bir tedavi var. Hekimlerimiz hastanın tanısına göre, kronikleşmesine göre uyguladığı süreçler var. 7 gün olabilir, 14 gün olabilir, 21 gün olabilir, 30 gün olabilir. Tamamen hastanın rahatsızlığına dayalı ve hekimimizin karar vereceği bir durum. Ama bizim burada tanımlamamız biraz zor. İçme suyuyla alakalı tedavi sürecinde hastaların kullandığı 7,14 ve 21 günlük kürler var. Bu kürleri yılda 2 kez yaptığında vücut tamamen kendini yeniliyor. Burada bir arınma yaşadıktan sonra beslenmenize dikkat etmediğiniz takdirde, vücudunuzda kötü maddelerin tekrar birikmesine sebep oluyorsunuz" diyerek tedavilerden bahsetti.