Hastalar "Ergoterapi" ile Daha Mutlu

ENGİN ÖZEKİNCİ - Konya'da günlük yaşamdan esinlenerek hazırlanan "ergoterapi" ünitesinde dezavantajlı bireylerin hayata yeniden tutunması sağlanıyor.



Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Kliniği'nde felç, nörolojik rahatsızlıklar ve kaza sonrası engel durumu yaşayan hastaların tedavi gördüğü ergoterapi ünitesi, hastaların taburcu olduktan sonra normal hayata adaptasyonlarını hızlandırıyor.



Hastalar, ünitede bulunan mutfak, banyo, yatak odası, alışveriş alanı, sanal gerçeklik ve tedavi odasında, herhangi bir sıkıntı yaşamadan ihtiyaçlarını karşılayabilecek bağımsız bireyler haline geliyor.



Mutfak bölümünde hastalara, yemek hazırlama, yemek yeme ve bulaşık yıkama gibi günlük ihtiyaçları gerçek ortamdaymış gibi öğretilerek, daha yetkin bir konuma getiriliyor.



Yatak odasında uyuma pozisyonu, yatak hazırlama, giysilerini katlama ve asma faaliyetleri gerçekleştirilirken, banyoda ise yıkanma, tıraş olma, diş fırçalama gibi birçok temel aktivite yapılıyor.



Market alanının, ürünlerin gerçek market gibi dizayn edilerek hazırlanması, hastaların normal yaşamdaymış gibi sepetle alışveriş yapmalarını sağlıyor. Hastalar kendilerine verilen sanal paralarla ödemelerini gerçekleştiriyor. Böylece hastanın taburcu olduktan sonra kendi alışverişini yapması daha kolay oluyor.



En keyifli yer sanal gerçeklik alanı



Serbest zamanın daha iyi değerlendirilmesi, kas gücü ve kavrama yeteneğinin artırabilmesi için kurulan sanal gerçeklik alanı ise hastaların tedavi sürecini daha eğlenceli hale getiriyor. Alanda üç boyutlu gözlük, oyun konsolu gibi eğlenceli araçlar bulunuyor.



Konya Kamu Hastaneleri Birliği (KHB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ergoterapi tedavisinin Türkiye'de yeni uygulanmaya başlandığını söyledi.



Sağlık Bakanlığının önem verdiği konulardan birinin de hasta memnuniyeti olduğunu dile getiren Koç, şöyle devam etti:



"Hastaları yalnızca tedavi etmekle kalmıyor, onların hayata daha sıkı tutunmalarını sağlıyoruz. Genel Sekreterlik olarak her konuda nitelikli hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Türkiye'de en kapsamlı ergoterapi ünitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde. Hastalar burada hem rehabilitasyon esnasında hem de rehabilitasyon sonrasında tedavi almaktadır. Amacımız ise hastaların rehabilitasyon sonrası hayata adapte olmalarını sağlayarak hayat kalitelerini yükseltmektir."



Ergoterapi uzmanı İbrahim Yavuz Tatlı da ergoterapinin çeşitli etkinliklerle sağlığı ve refahı artırmaya amaçlayan insan merkezli bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.



Hastaların günlük yaşama tekrar adapte olabilmesi için belli yöntem ve tedaviler uyguladıklarını aktaran Tatlı, "Bireylerin günlük yaşamlarında gerçekleştirdiği belli aktiviteleri tekrarlayan hastalar, kısa sürede normal yaşama entegre olabiliyor." dedi.



Ünitede tedavi gören Şerafettin Çay ise "Buraya ilk geldiğimde tüm vücudumda bitkinlik vardı. En ufak egzersizde bile çok çabuk yoruluyordum. Ancak zamanla ergoterapi ünitesinde yaptırılan aktivitelerle daha geç yorulmaya başladım. Bunun çok faydasını gördüm. Bu birimin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.