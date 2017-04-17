Hastalar Doktorunu İstiyor

Balıkesir Yeni Atatürk Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Mustafa Erol'un geçici görev ile Dursunbey'e gönderilmesi, ameliyat bekleyen ve tedavisi devam eden hastalarının tepkisine neden oldu.



Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Mustafa Erol'un geçici görevle Dursunbey'e gönderilmesi tedavi gören hastalarının tepkisine neden oldu. Hastalar ve yakınları topladıkları yaklaşık 200 dilekçeyi Atatürk Devlet Hastanesi yönetimine teslim ettikten sonra minibüsler ile Balıkesir Valiliğine geldiler. Dilekçelerini teslim eden hastalar daha sonra Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğine gitti.



Yeni Atatürk Devlet Hastanesi Genel Cerrahi bölümünde tedavi gören hastalardan Fevziye Çorbacı, "genel cerrahi bölümünde ameliyat için bekleyen ve tedavileri devam eden hastalar varken hocamızın Dursunbey'e gönderilmesi kabul edilemez. Ben yaklaşık 10 ay öncesi ameliyat oldum. Ameliyat sonrası yoğun bakımdan çıktığım gün akciğerlerim su topladı ve enfeksiyon kaptım yoğun bakıma alındım. Ölümlerden döndüm. Mustafa Hocam olmasaydı şuan benim çocuklarım öksüzdü. Ameliyat sonrası 'Beni öldürün' diye bağırdım hep. Şu an başka bir arkadaşımız yoğun bakımda 'O hoca' olmadığı sürece yani bu tip ameliyatlarda enfeksiyon kapma riski çok. Niye evde çocuklarımız küçük kucağımıza alıyoruz, öpüyoruz. Niye çocuklarımız yavrularımız çünkü. Mustafa Hocamızın geçici görevinin iptal edilerek göreve dönmesini istiyoruz" dedi.



Hasta ve yakınları dilekçelerini Balıkesir Valiliğine teslim ettikten sonra, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri ile görüşmek üzere valilik önünden sessiz bir şekilde ayrıldılar. - BALIKESİR