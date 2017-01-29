Hastalanan Leyla Bebek İçin Ekipler Seferber Oldu

Şırnak merkeze bağlı Başağaç köyünde yüksek ateş şikayetiyle hastalanan 2 yaşındaki bebek, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi.

ŞEHİR MERKEZİNE 30 KİLOMETRE UZAKLIKTA OTURUYORLAR

Şırnak merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve kar nedeniyle yolu kapanan Başağaç köyünde ikamet eden 2 yaşındaki Leyla Anık, aniden ateşi yükselerek rahatsızlandı. Anık'ın ailesi, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri ve UMKE ekibi harekete geçti.

İLK MÜDAHALESİ KÖYDE YAPILDI

Ekipler, paletli ambulans ve UMKE aracı ile karın yer yer 1 metreyi bulduğu yolu bir saatte geçerek köye ulaştı. Leyla bebek, köyde ilk müdahalesi yapılarak bir saatlik bir geri dönüş yolculuğunun ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.