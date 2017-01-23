Hasta Yatağında Telefonunu Çaldılar

Bolu'da hastanede tedavi gören bir kişi, "eşim ile konuşacağım" bahanesiyle cep telefonunu alan kişi tarafından soyuldu.



Alınan bilgiye göre, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Göğüs Servisinde astım bronşit tedavisi gören 17 yaşındaki Hakan Sarıoğlu'nun odasına gelen kişi, "eşi ile konuşması gerektiğini fakat kendi telefonunun şarjının bittiğini" dile getirerek, Sarıoğlu'ndan telefonunu istedi.



Sarıoğlu, bu kişiye yardımcı olmak için söylediği numarayı arayarak telefonunu, yan odadaki hastalardan birinin refakatçisi olduğun düşündüğü kişiye verdi.



Hastane koridorunda bir süre telefonla konuşan şüpheli, daha sonra konuşarak koridorda gözden kayboldu.



Bir süre, kendisinden telefonu alan kişinin gelmesini bekleyen Sarıoğlu, daha sonra hastane yetkililerine bilgi verdi.



Hastane yetkilileri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek durumu polise bildirdi. Polis ekipleri Sarıoğlu'nun cep telefonunu çalan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.



Mağdur Sarıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi ile aynı odada kalan yaşlı bir kişinin yanına gelen ve onu dışarı çıkarmak isteyen kişinin, sonradan kendisine yöneldiğini belirterek, şunları söyledi:



"Bu kişi, yanımdaki amca taburcu olduktan sonra dün akşam saatlerinde ziyaret saatinin sonuna doğru benim yanıma geldi. Eşi ile telefonda konuştuğu esnada telefonunun şarjının bittiğini söyleyerek eşi ile konuşmak için benden telefonumu istedi. Ben de numarasını yazarak Telefonu verdim. Bir süre beklememe rağmen geri gelmeyince ben de katta görevli hemşirelerin yanına giderek durumu anlattım. Onlar da bir kişinin kendilerinden de telefon istediğini fakat sabit hatla görüşmesini söylediklerini anlattılar. Onlar öyle söyleyince ben telefonumun çalındığını anladım."



Sarıoğlu, hasta yakını olduğunu düşündüğü kişiye inanarak telefonundan odluğunu ifade ederek, bu durumun insanda güvensizlik duygusu yarattığını sözlerine ekledi.