Hasta, Yaşlı ve Engelli Vatandaşlar da Sandığa Gitti

MERSİN ve Niğde'de engelli, hasta ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunanlar sağlık görevlilerinin yardımıyla oy kullandı.



Toplam 3 bin 525 sandıkta 1 milyon 126 bin 180 kişinin oy kullanacağı Mersin'de seçime katılımın yoğun olduğu gözlendi. 105 yaşındaki Hüseyin Çelik, kullandığı tekerlekli sandalye ve yakınlarının yardımıyla İçel Anadolu Lisesi'nde oy kullanmaya geldi. Oy kullanmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu kaydeden Çelik, "105 yaşındayım. Bugüne kadar hep oyumu kulandım. Allah bugünleri de nasip etti. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi. Yürüyemeyen 82 yaşındaki Mehmet Kılıç'ı ise traktörle sandık bölgesine getiren bir yakını sırtında taşıyarak oy atmasına yardım etti. Görme engelli 80 yaşındaki Havva Öz ile eşi 85 yaşındaki Abdurrahim Öz de oy kullandı. Merkez Mezitli İlçesi'nde yüzde fiziksel engelli 82 yaşındaki Bedia Babat, yakınları ve sağlık görevlilerinin yardımıyla Özel Hızırbey Sağlık Meslek Lisesi'nde oy kullandı.



NİĞDE'DE



Niğde'de oy kullanacakları yerlere gidemeyecek durumda olan vatandaşlar için 45 araç ve 123 sağlık personeli görevlendirildi. Efendibey Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu'nda oy kullanacak olan ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan 73 yaşındaki Mükremin Özal da, evinden ambulansla alınarak sandığa götürüldü. Sağlık ekiplerinin sedyeyle taşıdığı Özal, oy verdikten sonra ambulansla evine bırakıldı. Mükremin Özal'ın oğlu 43 yaşındaki Salim Özal, "Devletimizden Allah razı olsun. Hasta olan babamı sağlıkçılar evden alarak okula getirdiler, oyunu kullandı" diye konuştu. Niğde'de çok sayıda engelli, hasta ve yaşlılığa bağlı rahatsızlığı bulunan vatandaş, sağlık ekiplerinin yardımıyla oy kullandı.



- Mersin