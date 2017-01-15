Hasta Yakınlarının Konaklama Sorunu

Hastalarının tedavisi için Diyarbakır'a gelen çok sayıda kişi, konaklama sıkıntısı yaşıyor.



Doğu ve Güneydoğu'nun sağlık merkezi konumundaki Diyarbakır'a çevredeki yerleşim birimlerinden çok sayıda hasta tedavi için geliyor. Bazen tedavilerin günlerce hatta haftalarca sürmesi nedeniyle gelir düzeyi düşük olan hasta yakınları, otellerde konaklayamadıkları için geceleri hastane koridorunda veya bahçesinde geçirmek zorunda kalıyor.



Büyük sıkıntı çeken hasta yakınları, İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden umutlanarak, misafirhane talep etti.



Hasta yakını Müntezem Yıldız AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin tedavisi için Muş'tan Diyarbakır'a geldiklerini, annesinin hastanede yoğun bakım ünitesinde yattığını söyledi.



Beraberinde 4 yakını ile Diyarbakır'a geldiklerini belirten Yıldız, otelde konaklama imkanları olmadığı için geceyi hastane koridorunda geçirdiklerini kaydetti. Bu nedenle büyük sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Yıldız, "Burada sandalye üzerinde yatıyoruz. Yerimiz yok, mecburen burada kalıyoruz. Misafirhane yapılırsa çok seviniriz." dedi.



Gelir seviyesi düşük hasta yakınlarının hastanelerde günlerce perişan olduğunu anlatan Fadıl Yılmaz da şunları kaydetti:



"Geceleri küçük bir halının üzerinde yatıyoruz. Askerlikteki nöbet tutar gibi birimiz uyanıyor, diğeri yatıyor. Eğer misafirhane yapılırsa il dışından gelenler için çok iyi olur. Hastanede yatabileceğimiz bir yer yok. İçecek ve yiyeceğimizi bırakabilecek bir dolabımız da yok. Gelen misafirlerin konaklanabileceği bir yer yapılırsa güzel olur. Hasta yakınları rahat eder."



Vecdet Yaşedici de bazı hasta yakınlarının, tedavinin uzun sürmesi dolayısıyla aylarca hastanede kaldığını vurgulayarak, konaklayacakları mekanlar oluşturulmasını talep etti.



75 gündür hastanede



Kızının tedavisi için 75 gündür hastanede yoğun bakımda olduğunu belirten Mevlüde Kaplan, "Çok büyük zorluk çekiyoruz. Eğer belediye bizim için bir misafirhane yaparsa çok memnun kalırız. Kadın erkek aynı bekleme salonunda kalıyoruz. Koltukların üzerinde yatıyoruz, bazı geceler hiç uyuyamıyoruz." şeklinde konuştu.



Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin de bir süre önce hasta yakınlarının sıkıntısının çözümü için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine aynı öneriyi sunduğu belirtildi.