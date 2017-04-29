Hasta Yakınlarına Ücretsiz Konaklama Imkanı

Ordu'da sağlık hizmetlerinden yararlanmak amacıyla uzaktan gelen hastaların yakınlarına otelde ücretsiz konaklama imkanı sunulacak.



Ordu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) iş birliğiyle "Refakatçi Oteli" protokolü imzalandı.



OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, odada düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, hastalar ve yakınlarına ellerinden gelen desteği her zaman vermeye çalıştıklarını söyledi.



Ordu'ya il ya da merkez dışından gelen hasta ve yakınlarının konaklama sıkıntısında yanlarında olacaklarını anlatan Şahin, "Hem barınma hem yeme ve içme sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızın 200'ünün konaklama bedelini oda olarak üstlendik. Bu sayı daha fazla olursa onu da kendi imkanlarımla karşılayacağımı taahhüt ediyorum. İnşallah fazla kimse mağdur olmaz ama o da olursa imkanlarımızla destek olacağız." şeklinde konuştu.



Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Mithat Kıvrak da OTSO'nun sağlık hizmetlerine katkılarından dolayı Şahin'e teşekkür etti.



Protokol kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından ve Ordu'nun ilçelerinden tedavi amaçlı kent merkezine gelen, konaklama veya ulaşım sorunu yaşayan hastalar ve yakınlarının sıkıntılarının bir nebze de olsa azaltılması amaçlanıyor. Bu durumdaki hasta yakınlarının konaklama giderleri, OTSO tarafından karşılanacak.



İlk etapta kent merkezindeki sağlık tesisleri için yıllık 200 yatak kapasitesiyle başlatılan projenin, Ünye ve Fatsa ilçelerindeki sağlık kuruluşları için de uygulanması planlanıyor.