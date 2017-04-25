Hasta Yakınları İçin Otel Konforunda Tesis

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Alanya ilçesinde hasta ve hasta yakınlarının barınma ihtiyacını karşılamak üzere inşa edeceği Sosyal ve Kültürel Tesis, 27 Nisan Perşembe günü ihaleye çıkarılacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Alanya'nın Oba Mahallesi'nde yapımı süren 300 yataklı Alanya Bölge Hastanesinin yanına 4 katlı 24 odalı 50 kişi kapasiteli Sosyal ve Kültürel Tesis kazandırılacak.



Şehir dışından Alanya'ya gelen veya kalacak yeri olmayan hasta yakınlarının ücretsiz konaklayacağı ve imkanlarından faydalanabileceği tesis, kalitesiyle otel konforunu aratmayacak. İhalesi 27 Nisan Perşembe günü yapılacak tesiste konaklayacaklar için tüm detaylar düşünüldü. Her biri 30 metrekare olan 2 kişilik konforlu odalarda mutfak nişi, banyo, 2 yatak, gardırop nişi, çekyat ve balkon bulunacak. Projede ayrıca resepsiyon, lobi, idari birimler, restoran, jimnastik salonu ve her katta mescit olacak.



Açık otoparkı, servis alanları, kentsel park alanı ve güvenliği ile hasta yakınlarının rahatı için tüm donanımın yer aldığı tesis, bir yılda tamamlanacak.