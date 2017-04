Hasta Yakınına "Acil Serviste Çalışma" Cezası

EFSUN YILMAZ - İzmir'de bir gence, hastanenin acil servisinde görevli doktoru tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında başlatılan adli işlemler sonucunda bir başka hastanenin acil bölümünde 5 gün çalışma cezası verildi.



Sağlık personeli olmayan, herhangi bir hastalığı bulunmayan, hasta yakını da olmayan Selman Demir, 5 iş günü boyunca 4 saat süreyle Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinin acil servisinde bulundu.



Servisteki banklarda oturup gelen hastaları, onlarla ilgilenen sağlık personelini gözlemleyen Demir, zaman zaman sağlık personeline çay servisi yaptı, girişte yer alan tekerlekli sandalyeleri düzenledi, bekleyen hasta yakınlarıyla sohbet etti, onlara yardımcı olmaya çalıştı.



Hastanede hiçbir işi olmayan Demir'in 15.00 ila 19.00 saatleri arasında hastaneye gitmesinin nedeni ise 2015'te Karşıyaka Devlet Hastanesinin acil servisinde görevli doktorla yaşadığı tartışma, hakkında açılan dava ve uzlaştırma çalışmaları sonucu aldığı ceza oldu.



Şimdi sağlık personeliyle arası iyi



Demir, AA muhabirine, böbrek ağrısı çeken eski nişanlısını 9 Şubat 2015'te Karşıyaka Devlet Hastanesine götürdüğünü belirterek, "Yapılan işlemler bana yanlış geldi. Hastam durumu acil olmasına rağmen fazla bekletildi. Orada acil bölümde doktorla tartıştık. Tedavi etmek istemediğini düşündüm, bu duruma fazla sinirlendim. Ağız dalaşı yaşadık sonra hastaneyi terk ettim. Doktor da benden şikayetçi oldu." dedi.



Doktorun şikayeti sonucu Karşıyaka 5. Asliye Ceza Mahkemesinde hakkında "ölümle tehdit" davası açıldığını ve 6 ay hapisle para cezası aldığını anlatan Demir, bir üst mahkemenin cezayı bozduğunu, her iki tarafın da uzlaşmaya karar verdiğini söyledi.



Uzlaştırma tekliflerinden birinin para cezası, diğerinin ise bir hastanenin acil servisinde 5 gün çalışma olduğunu ifade eden Demir, şöyle konuştu:



"Karşıyaka 5. Asliye Ceza Mahkemesinin kararına itiraz ettim çünkü tehdit etmedim. Haklı olduğum için kararı bozup uzlaştırma sundular. Seçenekler arasında 4 bin lira para cezası vardı, ben hastanede çalışmayı tercih ettim. Hastaların isteklerini, psikolojilerini ve çalışanların yaşadıklarını da görmek istedim. 5 günlük bu sürede acilin bölümlerinde gözlem yapıyorum. Sağlık işlerine girmiyorum ama gelen hastalara yönlendirme konusunda yardımcı oluyorum, hemşirelere yardım ediyorum, çay servisi yapıyorum."



Demir, doktordan hemşireye kadar her sağlık personeliyle şimdi çok iyi anlaştığını da ifade etti.



"Herkesin birbirini anlaması gerekiyor"



Ceza süresince, hastanede yaşananları gözlemlediğini söyleyen Demir, kulak ağrısı şikayeti ile gelen bazı hastaların kalp krizi geçiren hastaların önüne geçmeye çalıştığını gördüğünü anlattı.



Sağlık çalışanlarını anlamak gerektiğine dikkati çeken Demir, şöyle konuştu:



"Biz tek kişi olarak geliyoruz ama onlar 300-400 belki bin hastayla uğraşıyorlar. Herkesin birbirini anlaması gerekiyor. Bence her vatandaşın senede bir gün bu tarz yerlerde çalışması gerekiyor. Bu cezadan bir şey öğrendim insanların birbirini anlayışla karşılaması, daha acil durumdaki hastalara öncelik vermesi lazım. Bugün olsa tartışmazdım."



Demir, şu an aynı hastanede çalışan ama yıllık izne ayrılan şikayetçi doktorla görüşmediğini ama gerekirse görüşüp konuşabileceğini de söyledi.



İzmir Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği yetkilileri de hasta yakınının acil servisi "sağlık personeli" penceresinden görmesinden memnun olduklarını, sağlıkta şiddetin son bulmasını istediklerini açıkladı.