Hasta Yakını Acil Tıp Teknisyenini Rehin Aldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, çocuğunu getirdiği hastanenin acil servisinde uzman doktor olmadığı gerekçesiyle acil tıp teknisyenini bıçakla rehin alan kişi, polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, E.D. (32), rahatsızlanan çocuğunu Karacabey Devlet Hastanesi acil servisine getirdi.



Hasta çocukla ilgilenen acil servis doktorlarına "Çocuk doktorunu çağırın, o baksın." diyen E.D, çocuk doktoru olmadığı gerekçesiyle daha sonra hastaneden ayrıldı.



Bir süre sonra elinde bıçakla yeniden hastaneye gelen E.D, acil tıp teknisyeni Onurhan Özpirişici'nin boğazına bıçak dayayarak, çocuk doktorunun çağrılması için tehdit etti.



Polis ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren ikna çabalarının ardından elindeki bıçağı bırakan E.D, gözaltına alındı.



E.D, Özpişirici'nin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.



Hastane başhekiminden kınama



Karacabey Devlet Hastanesi acil servisi önünde gazetecilere açıklama yapan başhekim Mehmet Petek, saldırıyı kınadı.



Petek, acil servisteki sağlık çalışanlarına karşı şiddet içeren bu durumla hiçbir zaman karşılaşmak istemediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Sağlık çalışanlarımız emeklerini ve tüm çabalarını insan sağlığına adamışken ortaya çıkan bu ve buna benzer şiddet vakaları, bizleri çok fazla yıpratmakta ve tüm çalışma isteğimizi derinden etkilemektedir. Bizler, insan sağlığı için uğraşan ve bunu severek, isteyerek yapan kişileriz. Herkes sağlık çalışanlarına sahip çıkmalı ve anlayışlı bir ortamda çalışmamıza olanak verilmeli. Her türlü şiddeti kınıyor ve son olmasını diliyoruz."